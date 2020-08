Into the wild. Natura selvaggia, a due passi da casa (Di martedì 4 agosto 2020) Animato da un cuore inquieto, per ritrovarsi Christopher McCandless andò a perdersi nella terre selvagge: «L'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze» diceva il protagonista di Into the wild, libro e film simboli della fuga dalla realtà, del contatto assoluto e pacificatore con la Natura. Imitarne l'esempio significa godersi paesaggi immensi, attraversare laghi blu o immergersi dentro fiumi pigri, scalare montagne a passo lento, tra stambecchi e caprioli, echi di lupi e tracce di orsi. Con due differenze fondamentali rispetto all'eroe dell'altrove e dell'estremo: per tanta bellezza, non bisogna allontanarsi chissà quanto, inoltre la si può vivere in totale sicurezza. Basta scegliere uno dei tanti parchi nazionali sparsi lungo la Penisola, che offrono meraviglie degne dell'Alaska ... Leggi su panorama

Atalanta_BC : ?? Invenzione del #PapuGomez che scaglia un siluro nell'angolino dopo un'azione personale! SIAMO AVANTI!! ?? What a g… - Giga__ : Microsoft drops datacentre into the sea - Jamie____Ross : @ESPNFC @thelizardkilla Hahahahah benzema walking into the cage - dontmaatta : Fire Mark Recchi into the SUN - itsalwayskimbee : Let me tune into the umbrella academy -

Ultime Notizie dalla rete : Into the Alaska: un luogo sicuro per tornare ad ammirare il bus di "Into the wild" la Repubblica Foto di Into Darkness - Star Trek

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination!

Goodix Closes Acquisition of Dream Chip Technologies

SHENZHEN, China, Aug. 3, 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., an integrated solution provider offering industry-leading software and hardware semiconductor solutions, today announ ...

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination!SHENZHEN, China, Aug. 3, 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., an integrated solution provider offering industry-leading software and hardware semiconductor solutions, today announ ...