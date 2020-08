Google Pixel 4 XL, smartphone di fascia alta in offerta su Amazon con 230 euro di sconto (Di martedì 4 agosto 2020) 230 euro di sconto su uno smartphone di fascia alta non è poca cosa, perché fa la differenza tra un top gamma e uno smartphone di fascia media. Aggiudicarsi quindi un dispositivo del primo tipo al prezzo del secondo non è affatto male, per quanto il prezzo, in assoluto, sia comunque elevato e non adatto a tutte le tasche. Parliamo del Google Pixel 4XL, il cui prezzo scende da 929 a 699 euro grazie allo sconto del 25% con cui è proposto su Amazon. smartphone di fascia alta introdotto nel 2019, il Google Pixel 4 XL è parte di quella gamma ... Leggi su ilfattoquotidiano

