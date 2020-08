Forte esplosione a Beirut (VIDEO). Ferito un militare italiano (Di martedì 4 agosto 2020) Forte esplosione a Beirut. Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo della capitale del Libano. Beirut (LIBANO) – Forte esplosione a Beirut, in Libano. Secondo quanto riportato da Reuters, le detonazioni sarebbero state due nei pressi del porto della capitale libanese. Le prime immagini pubblicate sui social mostrano alcuni feriti anche se non c’è un bilancio ufficiale. Secondo le ricostruzioni, l’esplosione sarebbe partita da una nave che trasportava un carico di fuochi d’artificio. E da questa si sarebbe innescata la seconda detonazione in un deposito chimico. Un boato che è stato sentito chiaramente anche a Cipro. A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet ... Leggi su newsmondo

