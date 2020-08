Finge di ordinare una pizza e chiama la polizia: donna fa arrestare il compagno violento (Di martedì 4 agosto 2020) “Vorrei una pizza baby per mio figlio, all’indirizzo…” La telefonata di una donna sudamericana ha permesso di far arrestare il suo compagno per lesioni: Fingendo di ordinare una pizza, la donna ha in realtà chiamato la polizia, che si è presentata nel suo appartamento di Barriera di Milano, a Torino, poco dopo. Domenica sera il suo compagno era tornato a casa ubriaco, si era accorto che il televisore non funzionava e ha accusato la donna e il figlio di dieci anni di averlo rotto. Dalle minacce è passato alle botte, e la donna ha deciso di chiedere aiuto, ricordandosi dello “strategemma” visto in un video su ... Leggi su ilfattoquotidiano

