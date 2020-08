Fall Guys da record già dal primo giorno con 120.000 giocatori simultanei (Di martedì 4 agosto 2020) Mediatonic, studio di sviluppo di Fall Guys: Ultimate Knockout, ha recentemente annunciato che il gioco ha registrato 120.000 giocatori simultanei all'inizio di questo pomeriggio: l'annuncio è stato fatto tramite la pagina Twitter ufficiale."Ho appena parlato con i miei amici nel team del server e al momento abbiamo almeno 120.000 persone connesse al gioco", si legge nel tweet. "Attualmente stiamo rafforzando i nostri server per far fronte a tutti coloro che vogliono giocare". Fall Guys è disponibile questo mese per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, ma il gioco è stato lanciato anche su Steam, dove il picco di giocatori si è attestato attorno ai 56.000. "In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di ... Leggi su eurogamer

GiocareOra : The Fall Guys: i server Ultimate Knockout sono di nuovo online e pronti per un po 'più di follia… - ImHvSKY : RT @B3T4X_: FALL GUYS | FULL CHILL CON DANILO (CON MANDO) | A POR LA CORONA - B3T4X_ : FALL GUYS | FULL CHILL CON DANILO (CON MANDO) | A POR LA CORONA - Dani_Cntlj : Que esta pasando con fall guys - Eurogamer_it : #FallGuys, partenza col botto: 120.000 giocatori simultanei. -