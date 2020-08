Esplosione a Beirut, il momento della deflagrazione e la colonna di fumo viste dal mare – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Morti e feriti. Gli ospedali sono pieni e Beirut è devastata. Le esplosioni che si sono verificate nella zona del porto hanno messo in ginocchio la città. In alcuni Video pubblicati sui social le immagini del momento di una deflagrazione riprese dall’acqua. La colonna di fumo è altissima. L'articolo Esplosione a Beirut, il momento della deflagrazione e la colonna di fumo viste dal mare – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - ran966 : RT @AntonellaNapoli: #Beirut, 27 morti e 2.500 feriti di cui 400 arrivati all'American University Hospital in condizioni disperate. Dalle p… - RRmpinero : RT @RicCavalier: Uno dei video più impressionanti dell'esplosione avvenuta poco fa a #Beirut. Ancora da capire le cause. #BeirutExplosion h… -