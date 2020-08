Era guarita dal Covid, ma l'81enne si riammala (Di martedì 4 agosto 2020) Emanuela Carucci Si tratta di una donna di 81 anni ospite di una rsa. Nella cittadina pugliese si teme per un focolaio. Il medico e ricercatore Pasquale Bacco: "È impossibile che la paziente si sia ammalata per la seconda volta in così poco tempo" Si parla tanto di immunità post infezione da Covid-19, ma non è ancora una certezza. D'altronde l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, lo aveva detto già ad aprile scorso che non è detto che i pazienti guariti dal Coronavirus siano immuni. La conferma arriva da Andria, un Comune della provincia Bat in Puglia. Una donna di 81 anni che era guarita dal Covid ora è risultata di nuovo positiva al tampone. A darne notizia è Paolo Pinnelli sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" e c'è molto ... Leggi su ilgiornale

enricoparenti2 : RT @Tiziana95627735: @enricoparenti2 Sono simili, mia mamma ha avuto l'uno e l'altro poverina. In viso era guarita abbastanza velocemente,… - Tiziana95627735 : @enricoparenti2 Sono simili, mia mamma ha avuto l'uno e l'altro poverina. In viso era guarita abbastanza velocement… - Sakurauchi_Hime : RT @eccomiquasonoio: @Filomen30847137 Due. Un uomo morto dopo 20gg di intubazione con diverse patologie e una donna di 77 anni, sua amica,… - eccomiquasonoio : @Filomen30847137 Due. Un uomo morto dopo 20gg di intubazione con diverse patologie e una donna di 77 anni, sua amic… - 0de2destruction : 3) lo stesso psicoterapeuta ha detto a mia madre di non portarmi più a far visite, perché la mia era evidentemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Era guarita Era guarita dal Covid, ma l'81enne si riammala il Giornale Ansia e depressione in più della metà dei pazienti guariti da Covid-19

Ansia, depressione, patologie da stress post-traumatico e insonnia sono solo alcuni dei disturbi con cui ha dovuto fare i conti la maggior parte dei pazienti che ha affrontato e vinto il coronavirus.

Covid. Il bollettino. Calabria, calma piatta: zero contagi e nessun guarito

Archiviato il mese di luglio e il primo scampolo di settimana d’agosto prosegue anche per oggi il monitoraggio del Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore (QUI) i laboratori calabresi hanno ...

Ansia, depressione, patologie da stress post-traumatico e insonnia sono solo alcuni dei disturbi con cui ha dovuto fare i conti la maggior parte dei pazienti che ha affrontato e vinto il coronavirus.Archiviato il mese di luglio e il primo scampolo di settimana d’agosto prosegue anche per oggi il monitoraggio del Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore (QUI) i laboratori calabresi hanno ...