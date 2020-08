CorSport: l’Inter consegna ai suoi legali il contenuto delle interviste di Conte (Di martedì 4 agosto 2020) Le alte sfere dell’Inter non hanno certo preso bene l’ennesimo sfogo di Antonio Conte contro la società. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha dato mandato ai suoi legali di analizzare il Contenuto delle interviste del tecnico. Non sembra intenzionato a voler intraprendere la strada della battaglia legale, ma il licenziamento per giusta causa sarebbe possibile e potrebbe essere una carta da giocare al tavolo della trattativa per un’eventuale separazione. “Il club ha raccolto tutto il materiale e ha fatto valutare il Contenuto delle interviste ai suoi legali. La prima impressione è che si potrebbe ... Leggi su ilnapolista

