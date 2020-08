Concorso Invalsi 2020: bandi, posti e numero assunzioni. I requisiti (Di martedì 4 agosto 2020) Ci sono degli importanti aggiornamenti sul Concorso Invalsi 2020, visto che l’Istituto di recente ha pubblicato due bandi in Gazzetta Ufficiale finalizzati al reclutamento di 32 unità che lavoreranno nell’ambito amministrativo, tecnico e di ricerca dell’istituto stesso. I concorsi sono rivolti ai diplomati, ma non escludono i laureati, mentre la tipologia di contratto offerta è a tempo determinato con durata 24 mesi. Andiamo a vedere nello specifico il numero di posti disponibili, il profilo richiesto e i requisiti per la partecipazione. Concorso Invalsi 2020: posti disponibili per le assunzioni Come abbiamo accennato in precedenza, i ... Leggi su termometropolitico

