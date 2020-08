Caso Palamara, acquisite le chat con il pm di Roma Stefano Pizza (Di martedì 4 agosto 2020) Il giornale La Verità riporta integralmente le chat tra Luca Palamara e il pm di Roma Stefano Pizza. Le conversazioni sono state acquisite agli atti del procedimento di Perugia Luca Palamara e il pm di Roma Pizza protagonisti di conversazioni riportate integralmente da “La Verità”. Materiale che è stato acquisito agli atti del procedimento di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : MATTEO SALVINI: “NON TEMO UNA CONDANNA, CONTO CI SIA GIUDICE DIVERSO DA UN PALAMARA QUALUNQUE” “UNICO CASO DI IPOTE… - G_B0TTAZZI : RT @Affaritaliani: Il fendente delle toghe di sinistra 'Giustizia, la riforma così non va' - Affaritaliani : Il fendente delle toghe di sinistra 'Giustizia, la riforma così non va' - Giusepp55082336 : @Giuditt28468367 Perché in insistere per renderli pubblici? Dopo il caso PALAMARA sarà la volta volta che riusciamo… - ilsognomagazine : Per #Palamara il numero di amici è proporzionale al numero di #reati a lui imputati. Con il caso #Mattioli si aggiu… -