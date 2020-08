Capelli lunghi e biondi: il cambio look di Arisa è mozzafiato (Di martedì 4 agosto 2020) Ancora una volta Arisa sorprende tutti con un cambio look radicale. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare con i Capelli biondi e lunghi: lo scatto ha lasciato a bocca aperta i follower abituati al suo taglio cortissimo e moro.“Come vi sembro?”, chiede l’artista sul social network rivelando di aver fatto un giro da Kumba Extension a Milano e di averne provate alcune. Se da una parte c’è chi ammette di preferirla scura, c’è anche chi la apprezza in tutti i casi: “Hai un viso talmente espressivo, che i Capelli sono solo cornice”, si legge in un commento,Questo è solo l’ennesimo cambio look della cantante che nel corso degli anni è passata ... Leggi su huffingtonpost

PalliCaponera : @Verdun75 Il collo lo coprono con i capelli, appositamente lunghi - shiningfive_ : mi sono dimenticata che oggi sono esattamente 3 mesi da quando ho iniziato a vedere the untamed e sono esattamente… - AndresPerrino : Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po’ impacciate sussurravano: “Mi puoi toc… - youneedtobeyou_ : @singvlarity___ Dipende soprattutto dalla decolorazione e dal tuo capello quanto regge! ?? Fai conto che io non la f… - gukslileuphoria : Kappaqu le forbici te le metto nel culo la prossima volta perché non gli avete lasciato i capelli lunghi devo capire -