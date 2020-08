Calciomercato Sassuolo – Per il riscatto di Sensi i neroverdi chiedono un giovane promettente (Di martedì 4 agosto 2020) Nonostante la stagione non fortunata dal punto di vista personale a causa dei numerosi infortuni per Stefano Sensi, centrocampista di proprietà del Sassuolo ma in prestito all’Inter, il 24enne viene ritenuto un profilo sul quale investire nel presente e futuro e molto probabilmente la società di Steven Zhang investirà i 20 milioni concordati per il riscatto. giovane contropartita La scorsa estate le due società avevano infatti già preventivato la possibilità di un riscatto del calciatore messosi in luce con la maglia del Cesena prima che con quella neroverde, che tuttavia vorrebbe inserire nell’accordo una contropartita molto gradita allo staff del Sassuolo, che ha già dimostrato con successo di saper scegliere e valorizzare i ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, ecco il turco #Ayhan dal #FortunaDusseldorf: trattativa in chiusura - AppTcf : ? TCF Calciomercato - Ufficiale: Fuentes al Sassuolo - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, Sensi: operazione riscatto. Il Sassuolo valuta lo scambio - - LFootball_ : ? Estefania Fuentes Del Razo @Eteniette, difensore classe 1994 è una nuova giocatrice del @Sassuolo! #Sassuolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo - Tutte le notizie di calciomercato CanaleSassuolo.it Sassuolo, De Zerbi-Barcellona: c’è da scommetterci

L’ottima stagione fatta dal Sassuolo, il lancio di molti talenti e lo spirito offensivo della squadra hanno lanciato De Zerbi alla ribalta del calcio nazionale ed estero. La reputazione del tecnico br ...

Atalanta, c’è l’offerta al Sassuolo per Bogà

L'Atalanta avrebbe messo nel mirino, per la prossima sessione di calciomercato estivo, il nome di Alessandro Florenzi che tornerà alla Roma dal prestito ...

L’ottima stagione fatta dal Sassuolo, il lancio di molti talenti e lo spirito offensivo della squadra hanno lanciato De Zerbi alla ribalta del calcio nazionale ed estero. La reputazione del tecnico br ...L'Atalanta avrebbe messo nel mirino, per la prossima sessione di calciomercato estivo, il nome di Alessandro Florenzi che tornerà alla Roma dal prestito ...