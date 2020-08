Calciomercato Inter – Tutto fermo fino al confronto Conte-Zhang: ecco perchè (Di martedì 4 agosto 2020) Calciomercato Inter che vive giorni di stallo e Tutto perchè si attende l’incontro tra Conte e Zhang dal quale si conoscerà il futuro del tecnico dopo le dure dichiarazioni di quest’ultimo contro la società. Il perchè dello stallo La società ha deciso di frenare le trattative che già da tempo erano in piedi perchè bisogna conoscere prima quale sarà il futuro di Antonio Conte. Il tecnico ha chiesto 5 innesti di spessore: un terzino sinistro, due centrocampisti, un centrale difensivo e un vice Lukaku. I nomi più caldi sono ormai noti: Emerson Palmieri, Vidal, Kantè e Dzeko, ma prima di sferrare i colpi bisogna sapere se Conte sarà ancora il condottiero nerazzurro. In caso di addio del ... Leggi su giornal

