Calcio: playoff Serie B; 1-1 con Empoli,Chievo in semifinale (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Al termine dei tempi supplementari il Chievo ha pareggiato 1-1 con l'Empoli nel turno preliminare dei playoff di Serie B, giocato nello stadio Bentegodi di Verona. I veneti ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Playoff di Serie B, il calendario delle partite e il tabellone - FBiasin : Divertente l'idea #playoff perché, oh, alla fine mescoliamo un po' le carte e magari vince 'la sorpresa'. Ma per l… - capuanogio : La #SerieA e la riforma che viene da Marte (come qualche presidente) - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Play-off Serie B, Chievo-Empoli 1-1: Tutino in goal, Ciciretti ha sbagl… - sportli26181512 : Playoff B: Chievo, basta l'1-1 ai supplementari. Empoli k.o., in semifinale c'è lo Spezia: Playoff B: Chievo, basta… -