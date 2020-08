Bologna, Mihajlovic chiede De Silvestri e altri due rinforzi (Di martedì 4 agosto 2020) Bologna - Tre erano e tre rimangono. Claudio Fenucci , Walter Sabatini e Riccardo Bigon lo hanno già informato che Joey Saputo non può e non vuole fare investimenti importanti in questa sessione di ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : #Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna: 'Un legame che va oltre lo sport'. Un meritato riconoscimento per Sin… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic chiede De Silvestri e altri due rinforzi: L'esterno del Torino, pallino del tecnico, è in scade… - Teo__Visma : BOLOGNA La stagione era iniziata con la malattia di Mihajlovic e una squadra che aveva fatto quadrato, poi la soli… - GreenMidnight1 : RT @uccellinoMilan: Entrambi i nostri terzini destri sono opzionati dal Bologna, non solo Conti. Mihajlovic ha grande stima di Calabria, ch… - Giacomobacci2 : RT @uccellinoMilan: Entrambi i nostri terzini destri sono opzionati dal Bologna, non solo Conti. Mihajlovic ha grande stima di Calabria, ch… -