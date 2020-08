Autonomia: Mattarella, ‘necessaria solidarietà tra territori e utilizzo equo risorse’ (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) – “L’esperienza sin qui maturata -ha poi ricordato il Capo dello Stato- dimostra, in particolare, come l’Autonomia regionale risulti valorizzata dal venire esercitata nel quadro di accordi generali che tengano conto delle esigenze unitarie, di carattere giuridico, economico e sociale, rappresentate dallo Stato”.“Il perseguimento di ‘ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia’, nello spirito del dettato costituzionale, appare idoneo a valorizzare specificità e capacità delle singole Regioni, sempre in chiave di collaborazione politica. Diverrebbe così possibile realizzare aperture e diversificazioni che, nel loro insieme, accrescano il dinamismo dei territori, rafforzando al contempo il tessuto della Repubblica e salvaguardando appieno le ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'no centralismo statale e regionale'... - TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni' (2)... - TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Autonomia Mattarella Autonomia, Mattarella: "Leale collaborazione Stato-Regioni è caposaldo" Rai News Autonomia: Mattarella, 'no centralismo statale e regionale'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Si sono succedute analisi critiche, indirizzate talvolta ad alcune amministrazioni regionali, circa ricorrenti tentazioni neo-centralistiche, sull’esempio del modello a suo ...

Autonomia: Mattarella, 'definire meglio riparto competenze legislative Stato-Regioni'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "E' incontestabile che la presenza del livello regionale di legislazione, ancor più come ridefinito nel 2001, ha introdotto e pone a continua prova il tema del riparto della ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Si sono succedute analisi critiche, indirizzate talvolta ad alcune amministrazioni regionali, circa ricorrenti tentazioni neo-centralistiche, sull’esempio del modello a suo ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "E' incontestabile che la presenza del livello regionale di legislazione, ancor più come ridefinito nel 2001, ha introdotto e pone a continua prova il tema del riparto della ...