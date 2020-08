Auto travolta da un tir e sbalzata per diversi metri: mamma e figlio in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) Pauroso incidente lunedì pomeriggio a Nave, sulla Sp237: poco prima delle 15 un suv Kia guidato da una donna di 46 anni è stato centrato in pieno da un camion e sbalzato a diversi metri di distanza, ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Auto travolta Auto travolta da un camion: feriti madre e figlio Giornale di Brescia Milano, con l'auto travolgono pattuglia e scappano a piedi: feriti due carabinieri

Due carabinieri sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale, la notte scorsa a Cuggiono (Milano). Secondo quanto ricostruito fino ad ora, un'auto con a bordo due uomini e una ...

Travolgono auto dei carabinieri: caccia ai fuggitivi

Un'auto dei carabinieri è stata investita a Cuggiono, in provincia di Milano, quando un'altra vettura non si è fermata allo stop Una pattuglia dei carabinieri è stata travolta da un'auto a tutta veloc ...

