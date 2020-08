Al via il progetto Digital-Twin-Solar: sfruttare l’intelligenza artificiale per realizzare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo ancora più affidabili ed efficienti (Di martedì 4 agosto 2020) In numerose regioni del mondo l’energia Solare, già oggi, permette di sostituire le fonti energetiche convenzionali. La Digitalizzazione e il collegamento alla rete favoriscono ulteriormente questo sviluppo. Per questo motivo, nel quadro del progetto di ricerca Digital-Twin-Solar, SMA Solar Technology AG (SMA) e i suoi partner eoda GmbH, TESVOLT GmbH, KEO GmbH, Università di Kassel e Università delle scienze applicate (HAW) di Amburgo stanno studiando le possibilità offerte dall’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale, nell’ottica di un ulteriore aumento della redditività e dell’affidabilità di impianti ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : via progetto Turismo esperienziale: al via progetto “Adotta una cantina” che mette in sinergia hotel e aziende vitivinicole IVG.it COLLE: IL MUSEO ARCHEOLOGICO “RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI” CAMBIA VOLTO

Il progetto, curato dall'archeologo Giacomo Baldini per la parte ... già realizzata in questo luogo nel 1996 in via temporanea all’interno della manifestazione Arte all'Arte, e che sarà riscostruita ...

Genzano di Lucania, distretto G: al via lavori da 50 milioni

Stavolta la riunione dell’Osservatorio regionale lavori pubblici, si è conclusa con una fumata bianca. E’ stata la stessa Donatella Merra, assessore regionale alle infrastrutture, ad annunciare il «vi ...

