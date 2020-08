Agugiaro&Figna Molini presenta il bosco della sostenibilità tra Parma e Collecchio (Di martedì 4 agosto 2020) Un bosco di nuova piantumazione di circa 13 ettari con circa 15mila piante adiacente lo stabilimento di Collecchio vedrà la luce e darà respiro al territorio entro novembre 2021. È questo il progetto ... Leggi su gazzettadiparma

Un bosco di nuova piantumazione di circa 13 ettari con circa 15mila piante adiacente lo stabilimento di Collecchio vedrà la luce e darà respiro al territorio entro novembre 2021. È questo il progetto ...

A Collecchio il molino è verde: meno CO2 grazie a dieci ettari di bosco

È questo il progetto di riqualificazione ambientale ideato dall’azienda molitoria italiana Agugiaro&Figna Molini che insieme alle Università del Cinsa ha deciso di realizzare per sostenere il ...

