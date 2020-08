Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 07:30 (Di lunedì 3 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA CASILINA E L’A24 Roma-TERAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE IN DIREZIONE Roma SULL’A24 Roma-TERAMO PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI, CHIUSO TRATTO TRA PONTE DI NONA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI Roma PER IL TRASPORTO PUBBLICO ... Leggi su romadailynews

