'Vai via negro', 25enne insultato e picchiato in spiaggia perché di colore (Di lunedì 3 agosto 2020) insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. È successo sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia , Grosseto, ai danni di ...

Razzismo a Castiglione della Pescaia, picchiato in spiaggia perché di colore: «Vai... Focus carcere/2, il Garante regionale Fanfani: "Costruire altern

Firenze – Tema carceri toscane, Stamptoscana ha raggiunto il nuovo Garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, insediato poco prima del lockdown, ponendo alla sua attenzione alcune delle question ...

ESCLUSIVO ADNKRONOS - Strage Bologna, Fioravanti e Mambro: 'Noi innocenti, Conte segua le indicazioni di Mattarella'

Abbiamo controllato sul sito del Quirinale, e aveva ragione l'Adn: il presidente ha detto che per arrivare alla verità servono elementi 'documentali o non documentali'". Ecco l'importanza delle parole ...

