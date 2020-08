Trump concede una tregua a TikTok, e appoggia il tentativo di Microsoft (Di lunedì 3 agosto 2020) Microsoft conferma l’intenzione ad acquistare la popolare app, sempre più in ascesa, e raggiungendo un valore di mercato di 77 miliardi di dollari. L’indiscrezione proveniente dal New York Times aveva fatto trapelare nei giorni scorsi l’esistenza di trattative per l’acquisto di TikTok da parte di Microsoft. I negoziati addirittura, sembra che siano già partiti. Tuttavia, non è ancora precisato lo stato di avanzamento delle trattative. Ricordiamo che TikTok appartiene al colosso tech cinese ByteDance, e sta creando enormi stravolgimenti nello scenario socio-politico americano, e non solo. A smorzare l’entusiasmo del colosso informatico ci aveva pensato il Presidente Trump che non vedeva affatto di buon occhio la piattaforma e il possibile utilizzo ... Leggi su quotidianpost

