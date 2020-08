Società, talpe, protezione: cosa dice Conte? (Di lunedì 3 agosto 2020) I silenzi nei momenti difficili, gli 82 punti "merito dei giocatori", il precedente di Spalletti: nel mirino del tecnico c'è solo la dirigenza. Leggi su quotidiano

saulniggez : Squadra allo sbaraglio, allenatore che chiede le teste dei dirigenti e minaccia di dimettersi, talpe che remano con… - narcotrafficane : @pap1pap Dai su, il problema non è Marotta ma le talpe che da anni sputtanano i problemi della società in prima pag… - narcotrafficane : #IoStoConConte perché nonostante la sregolatezza davanti ai microfoni allontanarlo non risolverebbe i problemi atav… - Soulfly98318008 : @FBiasin Ma il grande problema sollevato da Conte in modo sfumato, vago, tachilalico, siamo sicuri che esista davve… - GiacomoMane : RT @chribani: - Non vincono un trofeo da 10 anni - Professionismo nullo (Icardi, Nainggollan, Brozovic...) - Talpe in società - Allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Società talpe Stampa Alternativa regala tutto! Questo è il libro più bello Pangea.news