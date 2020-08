Serie A, ultimo verdetto: Genoa salvo, Lecce in B (Di lunedì 3 agosto 2020) Genoa salvo, Lecce in B. L'ultimo verdetto del campionato sorride ai rossoblù. La squadra di Nicola era padrona del proprio destino: battendo il Verona avrebbe festeggiato la permanenza nella massima ... Leggi su tg.la7

DiMarzio : #SerieA, ultimo atto: tutti i verdetti. Il #Genoa è salvo, saluta il #Lecce. E per la Champions c'è un ultimo, lont… - OptaPaolo : 2014 - Il Genoa non vinceva un incontro nell'ultimo turno stagionale di Serie A dal 2014. SALVEZZA. #GenoaVerona… - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - RiamKyrie : update: per una serie di cambi turni dell'ultimo momento mi sono dovuto lanciare fuori casa in mezz'ora avendo appe… - mpakille : @OfficialUSLecce @SoloMilan68 Ho tifato per la vostra permanenza in A fino all'ultimo. Vi aspetto tra due anni nell… -