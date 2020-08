Rissa in via Casilina: tre persone in manette (Di lunedì 3 agosto 2020) Rissa in strada in via Casilina dove un cittadino libico e due cittadini indiani sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per Rissa e lesioni personali. I militari, passando ... Leggi su romatoday

La rissa sul volo Amsterdam-Ibiza per il passeggero che non voleva la mascherina
Litigano col barista poi tornano e spaccano tutto. Stranieri fuori controllo a Prato
Maxi rissa in via del Pelaghi, calci e pugni fuori da un locale con lanci di bottiglie e bidoni della spazzatura
Litigano col barista poi tornano e spaccano tutto. Stranieri fuori controllo a Prato
Litigano col barista poi tornano e spaccano tutto. Stranieri fuori controllo a Prato

Ultime Notizie dalla rete : Rissa via Maxi rissa in via del Pelaghi, calci e pugni fuori da un locale con lanci di bottiglie e bidoni della spazzatura LivornoToday Risse a Gallipoli con coltelli e bottiglie di vetro: denunciati 28 ragazzi

Ventotto giovani si sono responsabili di due risse a Gallipoli con coltelli e bottiglie: tra loro anche dieci minorenni. Paura a Gallipoli, dove una trentina di giovani si sono fronteggiati e scontrat ...

Far west Palazzuolo: nuova rissa, ferito al volto con una bottiglia

Ennesimo episodio di violenza in Via Palazzuolo. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, due uomini si sono affrontanti in strada a colpi di bottiglia. A fronteggiarsi, secondo una prima ricost ...

