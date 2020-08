Questa foto di una folla di persone non mostra la manifestazione di Berlino contro le restrizioni per la pandemia (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 2 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una grande folla ripresa dall’alto. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Berlino 01 D’AGOSTO 2020, MA QUANDO LO FA L’ITALIA??? PREFERITE CONTINUARE SOTTOMESSI????». Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 2 agosto 2020 – Fuori contesto La foto è vera ma non mostra la “Giornata della libertà”, manifestazione svoltasi a Berlino il 1° agosto 2020 contro le restrizioni per contrastare la pandemia di Covid-19 (ritenute un attacco alle libertà personali dagli ... Leggi su facta.news

