Preziosi: “E’ arrivato il momento di lasciare il calcio. Mi porta via tanto tempo e mi dà dispiaceri” (Di lunedì 3 agosto 2020) A Rai Radio 1 è intervenuto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. La squadra ieri si è salvata, all’ultima giornata di campionato. “Non lo dico per elogiarmi, ma non credo che la nostra rosa fosse da retrocessione. Non sempre le cose vanno come previsto, c’è stato qualche errore a livello tecnico e anche da parte nostra. Quando si arriva alla fine con tutte queste sofferenze vuol dire che si è sbagliato qualcosa. So cosa non rifarei, ma non sarebbe carino tirare in ballo delle persone. Sicuramente è stato sbagliato tanto nella prima parte della stagione. Per Thiago Motta era troppo presto ed ho sbagliato totalmente, anche se sarà un grande allenatore come lo sono diventati Juric e Liverani, entrambi passati dal Genoa, ma forse ai tempi non erano ... Leggi su ilnapolista

tuttosport : #Genoa, #Preziosi: 'Per me è arrivato il momento di lasciare' - WeCinema : 'Uno di quei film rari e preziosi che confermano come il cinema sappia essere a volte più grande della vita'. La re… - AleGobbo87 : RT @Toccoditacco10: Questa salvezza è di Preziosi. Ha ancora lo scontrino. - CiaCecy : RT @Pistogolblasta2: Il #Genoa che cedette #Perin alla #Juve per €12M (l'#Inter ne offriva €15M) per poi riprenderlo in prestito, comprare… - napolista : Preziosi: “E’ arrivato il momento di lasciare il calcio. Mi porta via tanto tempo e mi dà dispiaceri” A Rai Radio 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi “E’ Odolo - Nel 2011 accadde Valle Sabbia News