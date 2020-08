Overwatch 2 punterà ad essere più simile a Valorant che a League of Legends (Di lunedì 3 agosto 2020) Il vasto roster di eroi colorati di Overwatch e le loro abilità hanno sempre definito il titolo competitivo. Prima che Apex Legends e Valorant entrassero in scena come sparatutto basati sui personaggi, Overwatch ha dominato la scena di questo particolare genere di giochi.Valorant, però, ha catturato l'attenzione di Jeff Kaplan di Blizzard e sembra proprio che il vicepresidente della società voglia guidare il franchise "leggermente più nella direzione FPS, che nella direzione MOBA", con Overwatch 2.Il vicepresidente Blizzard ha detto che vorrebbe "concentrarsi" sulla vera fonte del brivido, sulle abilità dei giocatori. Una possibile soluzione sarebbe, ovviamente, quella di ridurre il numero delle potenti abilità e delle ultimate.Leggi altro... Leggi su eurogamer

