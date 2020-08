Nucleare, raddoppio centrale Krsko, Serracchiani, “alzare attenzione” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Dopo un anno tornano a ravvivarsi le voci su un possibile potenziamento della centrale di Krsko e si deve nuovamente alzare il livello dell’attenzione su un impianto al centro di discussioni ormai da molto tempo. Ripetiamo al premier sloveno Jansa gli stessi concetti già ribaditi al suo predecessore, perché in merito al Nucleare il Pd ha una posizione chiarissima. In questo caso in particolare sentiamo il dovere di farci interpreti delle preoccupazioni degli cittadini del Friuli Venezia Giulia e in specie di Trieste e di tutta l’area confinaria, per la ridotta distanza dal sito Nucleare. E queste preoccupazioni trasmetteremo al Governo italiano”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando le notizie diffuse sull’intenzione del Governo sloveno di ... Leggi su udine20

Croazia pronta a finanziare con la Slovenia il secondo reattore: le dichiarazioni del ministro dell’Energia di Zagabria gettano nuova luce sui progetti in elaborazione a Lubiana LUBIANA Sulla costruzi ...

Mochovce, il governo spinge per la messa in opera della terza unità

La terza unità della centrale nucleare di Mochovce deve essere messa in esercizio il più presto possibile e senza ulteriori aumenti di spesa. Lo dice il ministero dell’Economia che detiene, per conto ...

