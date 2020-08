Nicchi elogia gli arbitri: "Bravi in una stagione difficile. Riunifichiamo Serie A e B" (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA - arbitri promossi e testa già alla prossima stagione dove Serie A e Serie B potrebbero tornare sotto l'egida di un'unica Can, in attesa di novità sul fronte dei protocolli che ad oggi non ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Nicchi elogia gli arbitri: 'Bravi in una stagione difficile. Riunifichiamo #SerieA e B': Il presidente dell'AIA dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicchi elogia Nicchi elogia gli arbitri: "Bravi in una stagione difficile. Riunifichiamo Serie A e B" Corriere dello Sport.it Nicchi elogia gli arbitri: "Bravi in una stagione difficile. Riunifichiamo Serie A e B"

ROMA - Arbitri promossi e testa già alla prossima stagione dove Serie A e Serie B potrebbero tornare sotto l'egida di un'unica Can, in attesa di novità sul fronte dei protocolli che ad oggi non permet ...

Nicchi: "Stiamo lavorando per riunificare Serie A e B"

TORINO - Marcello Nicchi ha parlato nel giorno seguente alla chiusura del campionato di Serie A 2019-20. Il presidente dell'Aia, ai microfoni di Rai GrParlamento, ha voluto fare un elogio agli arbitri ...

ROMA - Arbitri promossi e testa già alla prossima stagione dove Serie A e Serie B potrebbero tornare sotto l'egida di un'unica Can, in attesa di novità sul fronte dei protocolli che ad oggi non permet ...TORINO - Marcello Nicchi ha parlato nel giorno seguente alla chiusura del campionato di Serie A 2019-20. Il presidente dell'Aia, ai microfoni di Rai GrParlamento, ha voluto fare un elogio agli arbitri ...