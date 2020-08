NBA 2019/2020: le classifiche aggiornate delle due conference (Di lunedì 3 agosto 2020) Le classifiche della regular season NBA 2019/2020. Si riparte con il basket a stelle e strisce, pronto a tuffarsi in una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni dopo la vittoria dell’anello dei Toronto Raptors. Tanti sono stati i cambiamenti avvenuti nella free agency, soprattutto all’ombra di Los Angeles: Anthony Davis è approdato al fianco di LeBron James ai Lakers, Kawhi Leonard e Paul George hanno scelto invece la via dei Clippers. I Golden State Warriors trainati da Stephen Curry dovranno fare i conti con l’infortunio di Klay Thompson e gli Houston Rockets dovranno trovare la quadra tra James Harden e Russell Westbrook. Sulla costa orientale i Milwaukee Bucks dell’MVP in carica Giannis Antetokounmpo sembrano i favoriti insieme ai Philadelphia 76ers, ma attenzione ai ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2019 NBA 2019/2020: gran rimonta di Houston contro Milwaukee, San Antonio batte Memphis Sportface.it Highlights Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116, NBA 2019/2020

Il video con gli highlights di Houston Rockets-Milwaukee Bucks 120-116, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Nonostante un James Harden non particolarmente ispirato, vittoria in rimont ...

NBA - Magic, grave infortunio per Jonathan Isaac

Gli Orlando Magic, attraverso un comunicato stampa, hanno reso noto che Jonathan Isaac ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo costringerà a concludere anzitempo la stagione 2019/ ...

