Lou Reed, in arrivo la ristampa di 'New York' in versione deluxe (Di lunedì 3 agosto 2020) Lou Reed e 'New York'. L'etichetta Rhino ha annunciato la ristampa di 'New York', uno dei più importanti dischi di Lou Reed pubblicato nel 1989. La deluxe edition che include 3CD, 1 DVD e 2 LP uscirà ... Leggi su leggo

Lou Reed non è mai stato un grande ammiratore dei Beatles. In una vecchia intervista del 1987 era stato molto chiaro al riguardo: "Non mi sono mai piaciuti i Beatles, pensavo fossero spazzatura". Se i ...

Che meraviglioso casino è la musica di William Burroughs

«Non ne so molto di musica», appuntava William Seward Burroughs nei suoi diari, descrivendo Paul McCartney, in studio, intento a lavorare a un pezzo nuovo che sarebbe diventato Eleanor Rigby, «ma si v ...

