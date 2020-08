Lazio, chiarezza da parte di tutti per ripartire (Di lunedì 3 agosto 2020) Ci risiamo. Dopo un anno ricco di successi e qualche rimpianto per il quarto posto finale, siamo tornati al punto di partenza. Nel gioco dell'Oca biancoceleste, Inzaghi manda messaggi in televisione, il presidente Lotito resta in silenzio, Tare tesse la tela per progettare la nuova Lazio e mediare su posizioni non sempre convergenti. Il tecnico ha un altro anno di contratto, deve rinnovare perché si è guadagnato sul campo la conferma conquistando risultati fantastici. Ma, come 14 mesi fa, cominciano a uscire voci sulla tentazione Juve soprattutto se dovesse diventare realtà il divorzio anticipato con Sarri. tutti temporeggiano quando, invece, la Lazio dovrebbe provare a sfruttare il vantaggio di poter pianificare in anticipo la prossima stagione rispetto a tante concorrenti impegnate nella ... Leggi su iltempo

