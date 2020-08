Lampedusa, migrante compie un furto e viene messo in fuga (Di lunedì 3 agosto 2020) Sofia Dinolfo Una scena che dura pochi secondi e che su Facebook sta riscuotendo l'indignazione di tutti. Un migrante è entrato nella macchina di un uomo per commettere un furto. A condividere il video anche il deputato della Lega Alessandro Pagano A Lampedusa è emergenza nell’emergenza. Non basta il numero esorbitante di migranti presenti sul territorio ma ci si mette anche il loro comportamento che, in primis, violano la legge dello Stato che li ospita e poi è anche del tutto irrispettoso verso i cittadini. Siamo abituati ormai a vedere immagini di migranti che girano indisturbati per il centro dell’isola maggiore delle Pelagie sia per fare la spesa ma anche per passeggiare come se nulla fosse, in alcuni casi anche senza mascherine. Ma arrivare a compiere illeciti è ... Leggi su ilgiornale

Ettore79597694 : RT @francescatotolo: Oggi a #Lampedusa: #migrante che ci sta pagando le pensioni. N.B. Checché ne dicano i giornali allineati, i lampedusa… - Tiziana0219 : RT @francescatotolo: Oggi a #Lampedusa: #migrante che ci sta pagando le pensioni. N.B. Checché ne dicano i giornali allineati, i lampedusa… - Giordan30423124 : RT @francescatotolo: Oggi a #Lampedusa: #migrante che ci sta pagando le pensioni. N.B. Checché ne dicano i giornali allineati, i lampedusa… - siwel44it : RT @anamoRacsecnarF: Visto che la signora Totolo,da me ribattezzata totano,sta diffondendo fake news da #Lampedusa così come fece con la mi… - FabriSovranista : RT @francescatotolo: Oggi a #Lampedusa: #migrante che ci sta pagando le pensioni. N.B. Checché ne dicano i giornali allineati, i lampedusa… -