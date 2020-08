Inter, Callegari: “Conte irrispettoso, bravissimo ma non insostituibile” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il polverone mediatico scatenato dallo sfogo di Antonio Conte nei confronti della società nerazzurra non accenna a placarsi. Numerosi sono i commenti in merito al comportamento del tecnico e del club. Tra questi vi è anche quello del giornalista Massimo Callegari, che ha espresso il suo pensiero tramite un post su Twitter. “Conte fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. irrispettoso andare in conflitto in pubblico (più volte) con il suo club, non solo all’Inter. bravissimo ma non insostituibile: Juve e Chelsea hanno vinto e fatto meglio in Europa anche dopo di lui…“. #Conte fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. irrispettoso andare in conflitto in pubblico (più volte) con il suo club, non solo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, il giornalista Massimo #Callegari ha commentato il comportamento del tecnico Antonio #Conte - RochaConte : @callegari_joao @lucasrichterr jsjsjsj esse que foi revelado pelo Inter? - internewsit : Callegari: 'Tonali ideale per il tipo di filosofia dell'Inter di Conte. Messi...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Callegari Inter, Callegari: "Conte irrispettoso, bravissimo ma non insostituibile" Sportface.it Calcio in tv: le partite del 28 luglio

Torna in campo questa sera la serie A con gli anticipi della penultima giornata di campionato trasmessi da Dazn e Sky. DAZN. La piattaforma che trasmette in streaming attraverso internet propone oggi ...

Torna in campo questa sera la serie A con gli anticipi della penultima giornata di campionato trasmessi da Dazn e Sky. DAZN. La piattaforma che trasmette in streaming attraverso internet propone oggi ...