Incidente a Priocca | auto si schianta contro una casa | una vittima

L'Incidente è avvenuto verso le 19 in località Barbarini a Priocca, provincia di Cuneo. La vittima è una 36enne. Si è verificato un grave Incidente poco dopo le 19 a Priocca, piccolo comune in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni una Fiat 600 è uscita di strada in località Barbarini, sulla strada provinciale per San Damiano d'Asti, andando poi a sbattere contro un'abitazione. Nel testacoda è morta la conducente della vettura: la donna aveva 36 anni, era originaria di Canale ma viveva a Priocca con il compagno. La causa dell'Incidente potrebbero essere le forti piogge che in questi giorni hanno colpito il basso Piemonte rendendo l'asfalto meno sicuro.

