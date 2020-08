Incendi, roghi verso il centro abitato di L'Aquila. Gente in strada (Di martedì 4 agosto 2020) Si allarga il fronte dell'Incendio nei dintorni di L'Aquila, e si avvicina sempre più al centro abitato, con la direzione del vento che sta "spingendo" il rogo e la Gente scesa in strada impaurita. Diversi i cittadini che si sono messi a disposizione per le operazioni di contenimento e contrasto, costituendo un problema più che un sostegno. C'è apprensione a L'Aquila per l'Incendio, di origine dolosa perché sono stati trovati inneschi, che sta flagellando il monte di fronte al popoloso quartiere di Pettino e che non è sotto controllo. A Pettino tante persone in strada A Pettino si registra la presenza di molte persone in strada lungo ... Leggi su tg24.sky

