I tablet escono vincitori dal lockdown: +18,6% nel secondo trimestre 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Come sappiamo la pandemia da Coronavirus ha avuto un impatto negativo sulla gran aprte dei settori hi-tech, con produzione crollata e aziende in crisi produttiva. Tuttavia, stando a un recente report di IDC, società di analisi di mercato, la crisi non è stata così grave per tutti i settori, anzi in particolare ce n’è uno che, in controtendenza, pare essere andato benissimo: quello dei tablet. secondo i dati della società infatti il mercato globale dei tablet avrebbe registrato una crescita anno su anno addirittura pari al 18,6% nel secondo trimestre del 2020. In numeri reali, ciò significa 38,6 milioni di dispositivi spediti in tutto il mondo in quei tre mesi che vanno da aprile a giugno scorso. A impressionare è il fatto che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : tablet escono LIVE Juventus-Roma 1-3: tris giallorosso! Ancora Perotti dopo una splendida azione di Zaniolo RomaNews LECCE PARMA Streaming Gratis Cellulare Tablet PC, dove vederla: Sky TV o DAZN?

Dove vedere Diretta Lecce Parma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 38a giornata. Alle ore 20:45 italiane di domenica 2 agosto 2020, si gioca Lecce... Dove vedere Diretta Lecce ...

Il sequestro sette anni fa. Il tablet di padre PaoloDall'Oglio perso a Parigi

Dopo averlo ospitato in casa per due giorni, l’amico Youssef Daas, direttore di un grande negozio a Raqqa, vide uscire l’inquieto gesuita per ... è la vicenda del tablet e della valigia personale di ...

Dove vedere Diretta Lecce Parma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 38a giornata. Alle ore 20:45 italiane di domenica 2 agosto 2020, si gioca Lecce... Dove vedere Diretta Lecce ...Dopo averlo ospitato in casa per due giorni, l’amico Youssef Daas, direttore di un grande negozio a Raqqa, vide uscire l’inquieto gesuita per ... è la vicenda del tablet e della valigia personale di ...