Gianni Sperti, è lui o non è lui? L’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale e volto di Uomini e Donne, è apparso su Instagram in una versione ‘rinnovata’. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha cambiato colore di capelli. “CAMBIARE. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto. “Cambiamento stellare”, scrive Valeria Marini. Ma non tutti apprezzano, anzi, la maggioranza dei commentatori chiedono a Sperti di tornare subito “come prima”. Riusciremo in questo caldo ... Leggi su ilfattoquotidiano

