Genoa, Preziosi: “Non avevamo una rosa da retrocessione. Forse vendo il club” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Quando lo sorso anno, dopo la partita con la Fiorentina, dissi che non sarebbe successo mai più lo pensavo davvero. Così è il calcio, ma per me quest’anno è stato sufficiente. Forse è arrivato il momento di staccarmi da questo mondo dopo 35 anni, lasciando ad altri la possibilità di fare meglio. Il club è in vendita da tre anni, lo sanno tutti, ma oggi il problema è un altro: vorrei staccarmi dalle responsabilità di gestione, parliamo di una società importante che mi impegna tutti i giorni e devo pensare anche alle tante famiglie che lavorano nel nostro gruppo. Il calcio mi porta via tempo e mi dà dispiaceri”. Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi a Radio anch’io sport su Rai Radio 1, commentando la salvezza raggiunta ... Leggi su sportface

