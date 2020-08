Di Francesco nuovo allenatore del Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari "sino al 30 giugno 2022". Lo annuncia sul sito ufficiale il club rossoblù. Nato a Pescara, l'8 settembre 1969, da calciatore ha indossato le maglie di Empoli, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni, Lucchese, Piacenza, Ancona, Perugia. Campione d'Italia con la Roma nel 2001, ha collezionato 14 presenze e un gol con la Nazionale maggiore. Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio Benvenuto in Sardegna, mister! ➡️ https://t.co/reaD0XQ1Xc#benvenutoDiFra #forzaCasteddu pic.twitter.com/tp03IjKpYC — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 3, 2020 Per Di Francesco la carriera da allenatore inizia a casa, in Abruzzo: ... Leggi su agi

