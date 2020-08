Covid? Non ​​​​​​​penalizza solo gli aerei Fa perdere miliardi anche ai treni (Di lunedì 3 agosto 2020) Non c'è solo la crisi dell'aeronautica e degli aeroporti: il Coronavirus, infatti, sta costando miliardi anche ai grandi gruppi ferroviari europei che, in alcuni casi, sono stati costretti a chiedere aiuto allo Stato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

repubblica : 'Tutti al mare e in discoteca come se il Covid non esistesse: ma siamo impazziti?': lo sfogo su Facebook dell'infet… - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare, né vanificare sforzi fatti per il Covid.… - HuffPostItalia : 'Al mare e in discoteca ammassati, come se il covid non ci fosse. Ma siamo impazziti?' - mludodc : RT @fattoquotidiano: Migranti, Conte: “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare, né vanificare sforzi fatti per il Covid. Dob… - RobertoTerenzi1 : @PBerizzi Quindi chi non crede al covid fu anche fra gli attentatori, é sicuro di collegare il cervello prima di scrivere cazzate simili? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Non Bassetti: "Ora vi spiego perché il Covid non ci potrà fare più paura..." ilGiornale.it Coronavirus: novità su idrossiclorochina e tocilizumab

Pubblicati alcuni studi su idrossiclochina e tocilizumab. Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato su ...

TPL, ordinanza Regionale in linea con le regioni del nord

Regione Lombardia, a seguito dell'ordinanza emessa per regolamentare il Trasporto Pubblico Locale in ambito Coronavirus, Assessore Terzi comunica le precisazioni. Milano – "I cittadini hanno bisogno d ...

