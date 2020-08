Coronavirus, un morto nel Casertano dopo due mesi: sei persone guarite (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Calano i positivi attuali al Covid-19 ma nel Casertano si registra un decesso, come non accadeva da almeno due mesi. E’ quanto emerge dal Report dell’Asl di Caserta, che certifica 46 decessi, uno in più rispetto al dato ormai stabile di 45 che durava da settimane. La persona deceduta – una donna di 80 anni – era residente a Conca della Campania, paesino dell’Alto-Casertano dove a luglio si verificò un mini focolaio con sei casi; il contagio partì da una badante dell’Est Europa. Il virus non si è ulteriormente propagato nel piccolo comune ma ha comunque causato una vittima. Continua invece a calare il numero dei positivi attuali, passato negli ultimi due giorni da 58 a 53; due nuovi contagi sono però emersi dagli ultimi ... Leggi su anteprima24

D’altra parte in Lombardia, dove è residente circa un sesto della popolazione italiana, si è concentrato il 49% dei morti per il virus e il 39% dei contagiati ufficialmente intercettati ...

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in leggero aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 35 ...

D'altra parte in Lombardia, dove è residente circa un sesto della popolazione italiana, si è concentrato il 49% dei morti per il virus e il 39% dei contagiati ufficialmente intercettati ...