Coronavirus | “a Panarea chiusura dei due locali più noti causa assembramenti”

Panarea, 40 gradi, ci si scioglie dal caldo ma i forzati del divertimento notturno ballano e si assembrano. Le misure di distanziamento sociale non sarebbero state rispettate, i carabinieri intervengono e chiudono 2 locali su tre della movida pied dans l'eau. Il Bridge, il sushi bar dove anche il regista premio oscar Paolo Sorrentino si ferma quando è di passaggio sull'isola. Stessa sorte, chiusura forzata anche per il Banacali, la disco più amata dai giovanissimi. Per amore del vero, chi scrive aveva chiesto all'hotel Raya, la terrazza più bella del Mediterraneo, sospesa tra cielo e mare, davanti alle sciare infuocate di Iddu, Stromboli, l'isola vulcanica cara agli stilisti Dolce & Gabbana, un tavolo due sere fa. Per risposta un no fermo: bisogna rispettare le distanze di sicurezze e ...

In Sicilia, i nuovi casi di coronavirus sono 39, 28 dei quali riguardano migranti, tutti nell'Agrigentino. I dati sono confermati da fonti dell'assessorato regionale alla Salute. Intanto, una novantin ...

Covid, sale la curva: due casi a Palermo. Ma su navi e aliscafi guardia bassissima

I porti siciliani sono sguarniti. E non per controllare gli arrivi dei migranti ma per garantire la sicurezza dei viaggiatori che si imbarcano su navi e aliscafi. Le forze dell’ordine e il personale d ...

