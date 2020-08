Conte: “Non ho parlato con i dirigenti della Juve. Ho sposato un progetto triennale con l’Inter” (Di lunedì 3 agosto 2020) Antonio Conte si sfoga all’ANSA. Il tecnico dell’Inter smentisce categoricamente di aver avuto un incontro con i dirigenti della Juventus per un ritorno in bianconero: “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?. Anzi, querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata”. Conte è vincolato contrattualmente con l’Inter: “Ho sposato un progetto triennale con l’Intere come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi ... Leggi su alfredopedulla

