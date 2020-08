Certificazione ENEA: è necessaria per usufruire della detrazione? (Di lunedì 3 agosto 2020) Per i contribuenti che si accingono a presentare la dichiarazione dei redditi al fine di beneficiare delle detrazioni relative alle spese per gli interventi sui propri immobili eseguiti lo scorso anno, è importante sapere che si è protratto anche per tutto il 2019 l’obbligo di comunicazione della scheda descrittiva all’ENEA per fruire delle agevolazioni anche sulle opere di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico, oltre che sugli interventi di riqualificazione energetica. Per tutti questi interventi è necessario trasmettere entro 90 giorni dalla data di fine lavori, in via telematica o a mezzo raccomandata, le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda relativa agli interventi realizzati all’ENEA. Qualora il termine di 90 giorni non sia ... Leggi su quifinanza

dovranno presentare una domanda tramite il sito dell'ENEA. Saranno altresì tenuti a presentare l'asseverazione firmata da un tecnico abilitato. Altrimenti potrà andar bene anche la certificazione del ...

Quest’ultima si assicurerà che il contratto sia stato verificato da un commercialista o da una società di certificazione di sua fiducia ... note le pratiche per trasferire i dati al portale ENEA, ...

