Cdp, nel I semestre cresce raccolta postale (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – raccolta postale in crescita per Cassa Depositi e Prestiti che chiude il I semestre 2020 a 271 miliardi di euro, in aumento di 6,6 miliardi rispetto a fine 2019, anche grazie a nuovi prodotti e servizi digitali che hanno portato a un boom delle vendite sul canale online (+85% rispetto al primo semestre 2019). Lo comunica in una nota Cdp che ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 in cui si evidenzia la crescita di tutta la raccolta complessiva, chiusa a 382 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 356 miliardi al 31 dicembre 2019. In dettaglio, l’attivo di Cdp Spa è pari a 412 miliardi, in crescita rispetto a fine 2019 (386 mld) con un effetto Covid limitato per la Capogruppo di Cdp che chiude con un utile netto di oltre 1,3 ... Leggi su quifinanza

fortuneitalia : Finora, intanto, @GruppoCDP ha mobilitato risorse per 14,6 miliardi di euro per iniziative in risposta al Covid-19… - Affaritaliani : Cdp, nel semestre l'utile netto della Capogruppo a 1,3 miliardi di euro - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Minibond per finanziare nuovi investimenti e progetti di sviluppo nel campo delle #Energie #Rinnovabili. @GradedSpa aderis… - corra_franco : Spiega anche di essere stato fregato dai Benetton? Il risarcimento per il Ponte Morandi lo dovrà pagare lo Stato. S… - GradedSpa : #Minibond per finanziare nuovi investimenti e progetti di sviluppo nel campo delle #Energie #Rinnovabili.… -