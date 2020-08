Cagliari, il ds Carli va via: promosso Carta, Di Francesco con ruolo da manager (Di lunedì 3 agosto 2020) Il direttore sportivo del Cagliari non è più Marcello Carli. L’uomo mercato toscano va via dopo l’arrivo di Eusebio Di Francesco, probabilmente per delle incomprensioni con il presidente Tommaso Giulini proprio per quanto concerne la scelta del nuovo tecnico, che potrebbe avere delle deleghe da manager all’inglese. Al posto di Carli, arrivato in Sardegna ad aprile 2018, dovrebbe essere promosso Pierluigi Carta. Leggi su sportface

