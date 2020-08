Trenitalia scrive ai passeggeri: resta disponibile il 50% dei posti (Di domenica 2 agosto 2020) AGI - Una mail che arriva in piena notte ai passeggeri di Trenitalia, per avvisarli che sui convogli rimarrà il distanziamento: così la principale compagnia ferroviaria italiana ha provato a fare chiarezza con i clienti, e a rassicurarli, dopo che le vendite dei biglietti al 100% dei posti erano state aperte e poi richiuse, con il dietrofront imposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Gentile cliente - si legge nella mail - ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha infatti sospeso l'applicazione delle misure precedentemente attuate in coerenza con quanto previsto dal Dpcm dello scorso 14 ... Leggi su agi

Ferrovie dello Stato prova a fare chiarezza dopo le polemiche delle scorse ore sulla vendita dei biglietti al 100% e l'intervento del ministro della Salute con una ordinanza che conferma il distanziam ...

