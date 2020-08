Treni Italo: fu governo a dare ok a stop distanziamento (Di lunedì 3 agosto 2020) "Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo. Lo scorso 14 luglio con un decreto della Presidenza del Consiglio sono state approvate delle misure che permettevano di andare in deroga rispetto al distanziamento, misure che, tengo a specificare, sono state approvate anche dal ministro della Salute Speranza. Sulla base di questo ci siamo messi al lavoro per oltre 15 giorni per adottare le necessarie regole di sicurezza a garanzia dei nostri passeggeri e dei nostri lavoratori". A sottolinearlo in una intervista al Corriere della Sera è l'amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca che interviene sul caso dell'ordinanza con cui il governo ha stabilito che il distanziamento a bordo dei Treni debba continuare.Secondo l'ad "il treno presenta ... Leggi su ilfogliettone

fattoquotidiano : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di… - Agenzia_Ansa : #Trenitalia e #Italo viaggeranno al 50%. Sospesa la deroga al distanziamento sociale. Restano i posti a scacchiera… - Corriere : Distanziamento sui treni, si torna indietro. Il governo a Trenitalia e Italo: «No ai convogli pieni» - ladyrosmarino : RT @StampaTorino: Distanziamento, Italo cancella i treni ad Alta Velocità per Salerno e Reggio Calabria - mangela46 : RT @evavola: Pensate alla gioia di prenotare un treno per le vacanze, o per raggiungere i propri cari, e rimanere a terra grazie all' ordi… -